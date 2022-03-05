لبنان

"مفاجأة" المحرُوقات.. هذا ما كشفه أبو شقرا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2022 | 06:16
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أكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ "الواقع الحالي اليوم على صعيد المحروقات لا يُبشر بالخير أبداً، إذ أن المخزون في البلد لا يكفي لأيام قليلة، والجهود يجب أن تتركز لإيجاد حلّ بأسرع وقت ممكن كي لا نقع في المحظور". 
 
ولفت أبو شقرا إلى أنّ "وزير الطاقة والمياه وليد فياض لم يقم بعد بإصدار جدول جديد لأسعار المحروقات تماشياً مع الارتفاع العالمي لسعر النفط"، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة على هذا الصعيد ولا يجب الانتظار أبداً لأن البلد بحاجة إلى محروقات والأوضاع قد تتفاقم بشكل أسوأ في حال لم يتم تعزيز المخزون الموجود لدينا. 
 
ودعا أبو شقرا إلى حلّ سريع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة للنفط لأن أسعار النفط تقفزُ عالمياً، وهذا أمرٌ خارج عن سيطرتنا في لبنان، وأضاف: "لا الحكومة ولا شركات النفط ولا الموزعين ولا المحطات لهم علاقة بكل ما يحصل، لأن الزيادة على الأسعار عالمية بشكل كامل". 
 
وختم: "في هذه المسألة، لا حول لنا ولا قوّة".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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