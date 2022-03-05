لبنان

خير يزور بولندا غداً لمتابعة عملية إجلاء اللبنانيين الذين غادروا أوكرانيا

Lebanon 24
05-03-2022 | 06:50
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يغادر الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير التاسعة من قبل ظهر غد الأحد الى بولندا، على متن طائرة تابعة لخطوط طيران الشرق الأوسط "ميدل ايست"، لمتابعة عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين الذين غادروا أوكرانيا، نتيجة الأحداث هناك، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الخارجية، على ان يعودوا جميعاً في اليوم نفسه مساء.
 
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