شيخ العقل التقى الشيخ حسن ووفدا من الإغاثة العالمية

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دارته في بلدة شانيه، شيخ العقل السابق القاضي الشيخ نعيم حسن، في حضور قاضي المذهب الدرزي القاضي الشيخ غاندي مكارم ومشايخ، وكان بحث في قضايا ومسائل عامة تتعلق بالطائفة.واستقبل أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، وفدا من منظمة IHH "العالمية للاغاثة الإنسانية" برئاسة رئيس المنظمة فهمي يلدريم، وضم الوفد أيضا: رئيس قسم المفاوضات والمصالحات عبدالله آلتي، عضو هيئة الأمناء المسؤول في قسم الديبلوماسية الإنسانية عزت ساهين، منسق قسم الديبلوماسية الإنسانية تانر آلتن والمسؤول عن قسم مراقبة المشاريع حمزة بولتاكي، في حضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبدالخالق ومستشار شيخ العقل لشؤون الأحوال الشخصية الشيخ دانيال سعيد والشيخ عامر زين الدين. وكان بحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة من النواحي الإنسانية والاجتماعية، وأطلع الوفد شيخ العقل على الدور الذي تقوم به المؤسسة في هذا المجال والتعاون مع جميع الجهات بهذا الخصوص.تعازيمن جهة أخرى، قدم شيخ العقل التعازي في دار الطائفة بناهض فارس نويهض "أبو مازن" برفقة وفد من المشايخ، وكانت عائلة الراحل في استقباله إلى جانب فاعليات من رأس المتن.كذلك زار بلدة بشتفين معزيا بالشيخ حسين فياض "أبو عدنان" في دار البلدة، في حضور عائلة الفقيد وأهال من البلدة.اتصالاتوكان أبي المنى اتصل مساء أمس بكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدعي عام التمييز الرئيس غسان عويدات، شاكرا لهم التجاوب بإخلاء سبيل الشيخة من آل بدوي.