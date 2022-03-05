لبنان

العدو الاسرائيلي يطلق النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد

Lebanon 24
05-03-2022 | 07:45
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا، أن العدو الاسرائيلي أطلق النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد قبالة بلدة حولا فوق رؤوس مجموعة من المواطنين كانوا يجمعون الخردة على الحدود.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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