العدو الاسرائيلي يطلق النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا، أن العدو الاسرائيلي أطلق النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد قبالة بلدة حولا فوق رؤوس مجموعة من المواطنين كانوا يجمعون الخردة على الحدود.