14
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
العدو الاسرائيلي يطلق النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد
Lebanon 24
05-03-2022
|
07:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا، أن العدو الاسرائيلي أطلق النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد قبالة بلدة حولا فوق رؤوس مجموعة من المواطنين كانوا يجمعون الخردة على الحدود.
المصدر:
الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
تجمع لمتقاعدي قوى الأمن أمام مصرفين في حاصبيا للمطالبة بأموالهم
Lebanon 24
تجمع لمتقاعدي قوى الأمن أمام مصرفين في حاصبيا للمطالبة بأموالهم
06/03/2022 01:57:27
06/03/2022 01:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
7 تحولات عقلية تساعدكم على أن تصبحوا أكثر سعادة... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
7 تحولات عقلية تساعدكم على أن تصبحوا أكثر سعادة... اليكم التفاصيل
06/03/2022 01:57:27
06/03/2022 01:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق معاد فوق مناطق حاصبيا والعرقوب
Lebanon 24
تحليق معاد فوق مناطق حاصبيا والعرقوب
06/03/2022 01:57:27
06/03/2022 01:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف لبنانية وسوري في الماري حاصبيا بجرم حيازة حشيشة الكيف
Lebanon 24
توقيف لبنانية وسوري في الماري حاصبيا بجرم حيازة حشيشة الكيف
06/03/2022 01:57:27
06/03/2022 01:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حولا
حاصبيا
تابع
الأكثر قراءة
فنان لبناني يُعلن وفاة طليقته.. وهكذا نعاها (صورة)
Lebanon 24
فنان لبناني يُعلن وفاة طليقته.. وهكذا نعاها (صورة)
02:00 | 2022-03-05
05/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة في لبنان تنفدُ من المتاجر.. سعرها قد يرتفع وصورة تكشفها
Lebanon 24
سلعة في لبنان تنفدُ من المتاجر.. سعرها قد يرتفع وصورة تكشفها
03:30 | 2022-03-05
05/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين عن البنزين.. هذه آخر المستجدات
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين عن البنزين.. هذه آخر المستجدات
11:40 | 2022-03-05
05/03/2022 11:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء في ذروته ولم ينتهِ بعد: عواصف ومنخفضات وثلوج نحو لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الشتاء في ذروته ولم ينتهِ بعد: عواصف ومنخفضات وثلوج نحو لبنان.. إليكم التفاصيل
00:30 | 2022-03-05
05/03/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت انفجار قويّ يهزّ طرابلس.. ما الذي يجري؟
Lebanon 24
صوت انفجار قويّ يهزّ طرابلس.. ما الذي يجري؟
03:08 | 2022-03-05
05/03/2022 03:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2022-03-05
مقدمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2022-03-05
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:54 | 2022-03-05
وزير الثقافة يهاجم "الإتحاد البترولي اللبناني": "بالعربي الدارج.. عصابة"
16:30 | 2022-03-05
الجيش: خرق بحري معاد مقابل رأس الناقورة
16:06 | 2022-03-05
"التفحيط بالسيارة" كشف شابين في طرابلس.. هذا ما عثر عليه الجيش بحوزتهما
16:03 | 2022-03-05
طفلةٌ في عكار تودّع الحياة فجأة.. ما حصل معها مُحزن جداً!
فيديو
ممثل لبناني نسخة عن الرئيس الأوكراني.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني نسخة عن الرئيس الأوكراني.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)
04:33 | 2022-03-05
06/03/2022 01:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء أوكراني سابق يعتبر ظهور زيلينسكي "غير لائق".. هل يتناول أدوية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رئيس وزراء أوكراني سابق يعتبر ظهور زيلينسكي "غير لائق".. هل يتناول أدوية؟ (فيديو)
02:57 | 2022-03-05
06/03/2022 01:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زفاف يتحول بلحظات إلى شجار: صفع عروسه بقوة.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
زفاف يتحول بلحظات إلى شجار: صفع عروسه بقوة.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
02:00 | 2022-03-05
06/03/2022 01:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact