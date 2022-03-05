لبنان

حادثة تهزّ عكار.. سرقة بـ120 مليون ليرة!

Lebanon 24
05-03-2022 | 07:38
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ادّعى أمام مخفر بينو بقوى الأمن الداخلي، المواطن "خ.ن" بأن مجموعة من المجهولين أقدموا على سرقة منزله في بلدة تكريت بعكّار بعدما تمكنوا من الدخول من النافذة الخلفيّة وسرقة عدد من المجوهرات.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ قيمة المسروقات تُقدّر بحوالى 120 مليون ليرة لبنانية، وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين. 
 
 
 
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