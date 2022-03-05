بيانٌ ناريّ من "التوحيد العربي".. إليكم التفاصيل

صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان الآتي:



"كنا نتمنّى على هيئة الأسرى والمحررين، الذين نحترمهم ونحترم تضحياتهم ومقاومتهم للاحتلال، ألا تطلق التُّهم جزافاً باتجاه الناس إلا إذا أصبحت قضية الصراع العربي - الإسرائيلي بالنسبة للبعض محصورة بأرملة شيخة متزوجة لعربي من عرب الـ 48، وأرادت العودة إلى أهلها بعد وفاة زوجها، وجرى التحقيق معها وليس عليها أي شبهة أمنية".

وأضاف البيان: "كل ما في الأمر أن أحد القضاة لا يتبع الأصول القانونية، أمر بتوقيفها ومراجعته يوم الإثنين، وهي امرأة مريضة تجاوزت السبعين من عمرها ولم ترتكب أي جرم".

وأردف: " نتمنّى على كل المعنيين تخفيف مراجلهم والتركيز اليوم على عدم سرقة ثروة لبنان المائية لأن ما يجري في هذا الموضوع نعتقد بأنه أخطر من شنّ المراجل على امرأة أرملة ومريضة".

وختم البيان: "لا يعطينا أحد دروساً في الوطنية ولا في المقاومة، ومن لديه دروس فليحتفظ بها لنفسه".