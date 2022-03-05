وزير الزراعة يؤكد: هناك إمكانية لزيادة المساحات المزروعة بالقمح

أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنّ "زراعة القمح متأصلة في الزراعة اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ "ما عانته الزراعة بشكل عام هو الذي دفع نحو القول بأنه لا يمكن للبنان أن يكون لديه حد أدنى من الإنتاج من القمح الصلب أو الطري".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، لفت الحاج حسن إلى أنّ "القمح الصلب هو الذي لا يمكن طحنه بسهولة لصناعة الخبز".