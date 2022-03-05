لبنان

وزير الزراعة يؤكد: هناك إمكانية لزيادة المساحات المزروعة بالقمح

Lebanon 24
05-03-2022 | 07:53
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أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنّ "زراعة القمح متأصلة في الزراعة اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ "ما عانته الزراعة بشكل عام هو الذي دفع نحو القول بأنه لا يمكن للبنان أن يكون لديه حد أدنى من الإنتاج من القمح الصلب أو الطري". 
 
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، لفت الحاج حسن إلى أنّ "القمح الصلب هو الذي لا يمكن طحنه بسهولة لصناعة الخبز".
 
وأوضح وزير الزراعة أنّ هناك إمكانية لزيادة المساحات المزروعة بالقمح، وقال: "نحن بخير حتى الآن طالما نفكر بذهنية إستباق الأمور".
 
 

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