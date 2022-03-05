هاشم: الانتخابات محطة لتأكيد الهوية المقاومة للمنطقة

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، الحكومة إلى "إيلاء الأمن الغذائي أهمية في ظل الحرب الدائرة وما تتركه من تداعيات وآثار سلبية على الواقع الاجتماعي، وبخاصة أننا لا نملك احتياطا إستراتيجيا من الضروريات الاساسية، لذلك الحكومة مدعوة إلى اتخاذ كل الخطوات التي تؤمن المتطلبات الغذائية الضرورية والمحروقات".أضاف: "نحن على مسافة من الاستحقاق الانتخابي الذي أخذ مساره الطبيعي كأساس لإعادة تكوين السلطة، نتطلع مع أهلنا في هذه المنطقة الى أن تكون الانتخابات محطة أساسية لتأكيد الهوية الوطنية العربية المقاومة للمنطقة، لأننا ما زلنا في العرقوب عنوانا في قضية الصراع مع العدو الإسرائيلي، كيف لا وهذا العدو ما زال يحتل أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من أجزاء على امتداد الحدود، وصولا الى أطماع الصهيوني في ثروتنا البحرية ومحاولاته بكل الأساليب الاستيلاء على حقوقنا في مياهنا الاقليمية، مستندا الى الانحياز الاميركي، وهذا ما يتطلب مواجهة كل المحاولات للحفاظ على حقنا في البر والبحر".وختم: "لأننا نرى دقة المرحلة والتطورات المحيطة بنا في هذا العالم، سنبقى منحازين في كتلة التنمية والتحرير الى قضايانا الوطنية لإسقاط كل المشاريع المشبوهة، ولنكون صوت الناس للوصول الى الدولة المدنية الحقيقية، دولة المواطنة والعدالة التي يفتح لها أبوابه قانون انتخابات عصري متطور يخرج الوطن من قوقعة الطائفية والمذهبية الى رحاب دولة المواطنية، وهذا ينتظره اللبنانيون ليطمئنوا الى مستقبل أبنائهم".