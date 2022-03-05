ماذا فعل الجيش في منطقتي السبتية والفنار - الزعيترية؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة السبتية المواطن (م. ز) لحيازته كمية من المخدرات، كما دهمت دورية من الجيش منزل المدعو (ح ز) الكائن في منطقة الفنار - الزعيترية وأوقفته لاقدامه على اطلاق النار باتجاه دوريات للجيش، وضبطت داخل المنزل كمية من المخدرات وعدداً من الهواتف الخليوية وبندقية نوع بومب اكشن.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.