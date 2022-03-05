حادث أليم يودي بحياة طبيب الاسنان الشاب حسين ابراهيم

توفي طبيب الاسنان الشاب حسين ابراهيم، جراء حادث صدم بشاحنة، ما أدى الى وفاته على الفور.

ونعاه زملاؤه على مواقع التواصل، وأسفوا لفقدانهم طبيباً خلوقاً.