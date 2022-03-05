لبنان

حادث أليم يودي بحياة طبيب الاسنان الشاب حسين ابراهيم

Lebanon 24
05-03-2022 | 08:36
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توفي طبيب الاسنان الشاب حسين ابراهيم، جراء حادث صدم بشاحنة، ما أدى الى وفاته على الفور. 
 
ونعاه زملاؤه على مواقع التواصل، وأسفوا لفقدانهم طبيباً خلوقاً.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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06/03/2022 01:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين ابراهيم

طبيب اسنان

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