لبنان

تعاون بين جامعة الكسليك والمؤسسة المارونية واللبنانية الكندية للمعلوماتية

Lebanon 24
05-03-2022 | 10:15
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وقعت جامعة الروح القدس - الكسليك، ممثلة برئيسها الأب طلال هاشم، مذكرة تعاون مع كل من "المؤسسة المارونية للانتشار" ممثلة بنائبة رئيسها روز أنطوان الشويري، و "الجمعية اللبنانية - الكندية لتقنيات المعلوماتية" ممثلة برئيسها فادي جوزيف، سنة واحدة قابلة للتجديد.
 
وجاءت هذه المذكرة نتيجة للرغبة المشتركة للأطراف الثلاثة، لبناء شراكة استراتيجية بغية مد جسر تواصل بين البلدين، بهدف تعزيز الاستعداد الرقمي للشباب اللبناني ومواءمة البرامج الأكاديمية لمتطلبات سوق العمل العالمي والوصول إلى وظائف رقمية في لبنان للمحافظة على الأفراد الموهوبة داخل البلد، وفي مرحلة لاحقة، دمج الشباب والسماح لهم بالبقاء في مناطقهم مع تقديم منتجات رقمية عالية الجودة، والاهتمام بالعاطلين عن العمل عن طريق تطوير المهارات وتحسين الدخل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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