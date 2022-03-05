لا ضرورة للتخزين.. تجمّع المطاحن: الطحين لصناعة الخبز العربي فقط

أعلن تجمع المطاحن في لبنان أنه تم الاتفاق مع وزراء الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن، على ان يتم حصر تسليمات المطاحن بالطحين المخصص لصناعة الخبز العربي، من اجل الاستمرار في انتاج هذا النوع من الطحين لاكبر فترة ممكنة ولحين وصول كميات اضافية من القمح. وأشار التجمع الى ان الوزراء المعنيين يجرون الاتصالات اللازمة مع الاسواق العالمية وقد تتكلل هذه المساعي بنتائج ايجابية.وأكّد التجمع أن لا ضرورة للهلع والتهافت على الافران وتخزين الطحين والخبز، مؤكداً ان القمح متوفر وان التعاون الوثيق بين وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والتجمع قائم بهدف الحفاظ على الوضع التمويني وتأمين المواد الغذائية بصورة دائمة.