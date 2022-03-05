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لبنان
مستشفى الحريري: 15 حالة حرجة بكورونا ولا وفيات
Lebanon 24
05-03-2022
|
09:50
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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 15 حالة حرجة لديه.
وجاء في التقرير:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 102
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1634
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 15
- حالات وفاة: 0
وأشار الى "أن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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