لبنان

إصابته في الرأس... دراجة نارية تصدم طفلًا في طرابلس وهذه هي حالته

Lebanon 24
05-03-2022 | 09:58
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أصيب طفل في رأسه نتيجة تعرضه لحادث صدم من قبل دراجة نارية يقودها أحد الاشخاص في محلة ساحة النجمة - طرابلس. 

وقد نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المدينة للعلاج فيما وصفت حالته بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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صدم

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