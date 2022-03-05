إصابته في الرأس... دراجة نارية تصدم طفلًا في طرابلس وهذه هي حالته

أصيب طفل في رأسه نتيجة تعرضه لحادث صدم من قبل دراجة نارية يقودها أحد الاشخاص في محلة ساحة النجمة - طرابلس.



وقد نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المدينة للعلاج فيما وصفت حالته بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".