لبنان

حادث سير على أوتوستراد الجية باتجاه بيروت (صور)

Lebanon 24
05-03-2022 | 10:30
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وقع حادث سير على أوتوستراد الجية باتجاه بيروت مما أدى إلى زحمة سير في المحلة، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".
 
ولم تتم الإفادة حتى اللحظة عن تسجيل إصابات.
 
 
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