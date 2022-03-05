حادث سير على أوتوستراد الجية باتجاه بيروت (صور)

وقع حادث سير على أوتوستراد الجية باتجاه بيروت مما أدى إلى زحمة سير في المحلة، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".

ولم تتم الإفادة حتى اللحظة عن تسجيل إصابات.