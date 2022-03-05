اليوم الأول لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب.. ندوات وتواقيع وأمسية بعنوان "عرفت بيروت"

إستهل معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بدورته الـ63 التي إنطلقت أمس الخميس، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نشاطه وبرنامجه الثقافي بعدد من الندوات والتواقيع، التي كان أبرزها توقيع الرئيس فؤاد السنيورة لكتابيه الصادرين عن دار الكتاب العربي: الأول بعنوان "المالية العامة للدولة بين التسييس والتضليل" والثاني بعنوان: "الدين العام اللبناني التراكم والتأثيرات السلبية" في جناح النادي الثقافي العربي في المعرض، في حضور ومشاركة شخصيات سياسية وثقافية متنوعة، أجمعت على أهمية عودة معرض بيروت العربي الدولي للكتاب وعودة الروح إلى بيروت التي لا تنكسر.كما نظم النادي الثقافي العربي أمسية بعنوان "عرفت بيروت"، حوار الموسيقى والشعر قدمت لها أمينة سر النادي الثقافي العربي نرمين الخنسا، وشاركت فيها المؤلفة الموسيقية ومغنية الأوبرا الدكتورة هبة القواس التي غنت وعزفت على البيانو مجموعة من أغانيها التي تحاكي بيروت وإختتمت بمقطع من قصيدة "عرفت بيروت".وشارك في الأمسية الشاعر زاهي وهبي الذي قدم وقرأ عددا من قصائده عن بيروت والحب والوطن، مختتما بقصائد "طوبى للعاشقين"، "دمية روسية" و"أمي".وفي نشاط المعرض اليوم، اقامة ندوة ومناقشة كتاب "ملتقى الادب الوجيز" قدمتها هناء الحاج وشارك فيها كل من تمارا الذيب التي شكرت النادي الثقافي العربي الذي أعاد الحياة للثقافة ودار نلسون للنشر وإتحاد الكتاب اللبنانيين.أما الدكتورة درية فرحات فقد عرضت لمسيرة الراحل أمين الذيب ودوره في التأسيس لفكرة الأدب الوجيز.بدوره، تحدث الدكتور باسل الزين عن موت الإنسان جسديا في الفلسفة وبقائه حيا في الأثر والذكرى.وتناول الدكتور كامل صالح مراحل تطور الأدب الوجيز.أما الدكتور وجيه فانوس فوجه تحية لبيروت قائلا: "سنبقى في لبنان ومن لا يعجبه فليرحل هو وليأخذ معه طاغوت المال والدولار".ورأى الدكتور الياس زغيب أن "عودة المعرض تعيد معها الحياة الثقافية ولأول مرة بدون أمين ذيب".أما صاحب دار نلسون سليمان بختي فقال: "إن أمين ذيب هو مؤسس حركة تجديدية في الأدب والحركات التجديدية تمكن الشاعر من الرؤية والوعي لعمق الأزمة والإنتقال من الضعف إلى القوة".وبعد الندوة وقعت الكتاب كل من الدكتورة درية فرحات وتمارا الذيب.كذلك وقع الشيخ الدكتور طارق اللحام كتابه بعنوان "شرح عقيدة المسلمين".كما وقعت الدكتورة مهى عزيزة سلطان كتابها بعنوان "الفن في لبنان- من الإنتداب إلى الإستقلال(1920-1943) في جناح النادي الثقافي العربي.ووقعت الكاتبة عصمت محيو طوقان كتابها بعنوان "هؤلاء الصغار علموني" في جناح دار ابعاد، ووقع أيضا الكاتب عدي لزية كتابه بعنوان "بكاء تسلا الاخير".أما الكاتبة زينب فياض فوقعت روايتها "الطقس مناسب للموت" في جناح دار زمكان.ووقعت الكاتبة إيفون الضيعة كتابها "آخر ما قاله لي الله" في جناح منتدى الكورة الخضراء عبدالله شحادة الثقافي، كما وقعت الكاتبة ميشلين مبارك كتابها "أنا بيروت" أيضا في جناح منتدى الكورة الخضراء عبدالله شحادة الثقافي.نشاط اليوم السبت- توقع الفنانة التشكيلية ورسامة الكاريكاتير دلال العزي القيسي كتابها بعنوان "الانثى الافعى" من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء في جناح النادي الثقافي.- ينظم دار المجمع الابداعي حفل توقيع لمجموعة قصصية "خماسيات" ورواية بعنوان "بريتيوم" من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف مساء، في جناح النادي الثقافي.- أمسية شعرية بعنوان "على درب الشعر من طرابلس الى بيروت" بمشاركة: الدكتور وداد الايوبي، الاستاذ زين الدين ديب، الدكتور رياض عبيد، الاستاذ سعد الدين شلق وضيفة الشرف: الدكتورة يسرى البيطار.تقديم: الشاعرة ميراي شحادة.- تنظم فرقة بيكار بيروت امسية تراثية طربية بعنوان "جذور" تقديم الصحافية مريم مجدولين اللحام، وذلك من الساعة السادسة والنصف حتى السابعة والنصف في القاعة a.- توقع الكاتبة والاعلامية ستيفاني عويني كتابها بعنوان "احببت عازف كمان"، من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء في جناح دار ابعاد b10.- توقيع كتاب "عبد الجليل وهبي" للأب الدكتور بديع الحاج ما بين الساعة الخامسة والساعة السابعة في جناح دار نلسون.- توقيع كتاب "الودائع النقدية الإستثماري في المصارف الإسلامية" للمحامي الدكتور عمر وفيق طرباه ما بين الساعة الخامسة والساعة السابعة مساء في جناح منشورات الحلبي الحقوقية.- توقع الكاتبة الدكتورة سحر حيدر كتابها بعنوان "غلالة الشمس" ما بين الساعة الثانية والساعة الخامسة في جناح منتدى الكورة الخضراء عبدالله شحادة الثقافي.- يوقع الكاتب سعد الدين شلق كتابه بعنوان "لو يزهر الجمر" ما بين السادسة والثامنة مساء في جناح منتدى الكورة الخضراء عبدالله شحادة الثقافي.يستمر المعرض من 3 حتى 13 آذار الحالي من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء في قاعة "سي سايد أرينا" في وسط بيروت.