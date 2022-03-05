تصريحٌ جديد عن الطحين والخبز.. ماذا أعلن وزير الصناعة؟

غرّد وزير الصناعة جورج بوشكيان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "سنقنن الطحين ليكون استخدامه فقط للخبز، إلى أن نتمكن من تأمين القمح من كندا وغيرها، والأزمة عالمية وليست لبنانية".