لبنان

تصريحٌ جديد عن الطحين والخبز.. ماذا أعلن وزير الصناعة؟

Lebanon 24
05-03-2022 | 11:48
A-
A+
Doc-P-926977-637821031728212906.jpg
Doc-P-926977-637821031728212906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد وزير الصناعة جورج بوشكيان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "سنقنن الطحين ليكون استخدامه فقط للخبز، إلى أن نتمكن من تأمين القمح من كندا وغيرها، والأزمة عالمية وليست لبنانية".
 
 
مواضيع ذات صلة
في لبنان.. أسعارُ القمح والخبز سترتفع في هذا الموعد
lebanon 24
06/03/2022 09:09:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد للـ"ال بي سي": القمح الذي يُزرع في لبنان غير صالح لصناعة الخبز العربي
lebanon 24
06/03/2022 09:09:58 Lebanon 24 Lebanon 24
20 يوماً من العزلة.. بلدة لبنانية تئنّ والأطفال "محرومون من الخبز"!
lebanon 24
06/03/2022 09:09:58 Lebanon 24 Lebanon 24
يوسف الخال ينشر فيديو ويقول: "لبنان أحلى بلد بالدني"... وشقيقته الممثلة الشهيرة ترّد: "كمان عندو أبشع حكام بالدني"
lebanon 24
06/03/2022 09:09:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الخبز

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2022-03-06
01:30 | 2022-03-06
01:15 | 2022-03-06
02:00 | 2022-03-06
01:00 | 2022-03-06
00:12 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website