خبرٌ عن قارورة الغاز.. إليكم تفاصيله

أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن "عملية استبدال قوارير الغاز القديمة بالجديدة انطلقت مجدداً بعدما توقفت بعض الشيء"، وأضاف: "نحن مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمعنيين بهذا الملف مصرون على انهائه سريعاً في خطة تأمين السلامة العامة وضمان تجنيب اللبنانيين حوادث مؤلمة تلحق الخسائر بالأرواح والأضرار بالممتلكات".

وجاء كلام بوشكيان خلال جولته اليوم في معمل سيغما لقوارير الغاز في تعنايل- البقاع، إذ أشار إلى أنّ الزيارة "أتت في إطار الاطلاع على مدى رصانة الصناعي اللبناني وجديته ومهارته في انتاج سلعة تدخل الى كل بيت ومحل ومطعم وفندق ومؤسسة، وتلبي المعايير والمواصفات المطلوبة".