وزير المهجرين: سنتابع العمل على عودة النازحين السوريين إلى بلدهم

أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين أنه "بعد تواصله مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرّر إدراج ملف إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

وأشار شرف الدين في بيان إلى أنه "بصفته عضواً في لجنة متابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة، والمشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 29/9/2021، وتنفيذاً لما ورد في البيان الوزاري، ستتم متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم او توطينهم، وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي أقرّتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر".

وأضاف: "اقترحت الإستفادة من الإجراءات المتخذة من الجانب السوري للتخفيف من تأثير النزوح السوري كما ورد في تقرير وزير الداخلية بسام المولوي، وإعادة تفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم لا سيما أن هناك خطة بعنوان (ورقة السياسة العامة لعودة النازحين) مقدّمة من وزارة الشؤون الإجتماعية في الحكومة السابقة والحاصلة على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء".

يُشار إلى أنّ شرف الدين قام في الأيام الماضية بزيارة الجمهورية العربية السورية بناءً على دعوة من وزيري الزراعة السوري ووزير الإدارة المحلية والبيئية.

وفي اللقاء مع وزير الإدارة المحلية والبيئية السوري، تم البحث في الإجراءات المتخذة من قبل الجانبين اللبناني والسوري، وما تقوم به الحكومة السورية لتسهيل عودة اللاجئين والمهجرين السوريين الى وطنهم عبر سلسلة من الخطوات.