مأساة في إقليم الخروب.. الشاب "مُحمّد" يخسرُ حياته بحادث مروّع! (صورة)

توفي الشاب محمد عماد عجور (24 سنة) من بلدة الوردانية - إقليم الخروب، إثر تعرضه لحادث سيرٍ على متن دراجته الناريّة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشوف، فإن الحادثة وقعت في بلدة الرميلة، حيث اصطدمت دراجة عجور بسيارة من نوع مرسيدس.