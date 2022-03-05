لبنان

مأساة في إقليم الخروب.. الشاب "مُحمّد" يخسرُ حياته بحادث مروّع! (صورة)

Lebanon 24
05-03-2022 | 12:29
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توفي الشاب محمد عماد عجور (24 سنة) من بلدة الوردانية - إقليم الخروب، إثر تعرضه لحادث سيرٍ على متن دراجته الناريّة.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشوف، فإن الحادثة وقعت في بلدة الرميلة، حيث اصطدمت دراجة عجور بسيارة من نوع مرسيدس.
 
 
 
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