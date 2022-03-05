اتحاد بلديات قضاء صور: موازنة البلديات لم تعد تكفي لدفع رواتب الموظفين

شدد اتحاد بلديات قضاء صور على "ضرورة دفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي"، محذراً من "توقف عمل البلديات نتيجة الشح في الموارد، اضافة الى ضعف القدرة الشرائية من الموازنات المالية الحالية الخاصة بها، مما لا يمكنها من القيام بتنفيذ الحد الادنى من مشاريع حيوية تخص المواطنين".واكد الاتحاد في بيان اصدره بعد الاجتماع الدوري للمجلس ان "البلديات لم تعد قادرة على تنفيذ الحد الادنى مما هو مطلوب منها خدماتياً، اضافة الى دفع رواتب العمال والموظفين"، مشيراً إلى أن "استمرار الوضع المالي على ما هو عليه سيؤدي الى إقفال البلديات".