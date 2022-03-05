وزيرٌ يغرّد عن البنزين.. ماذا قال؟

غرّد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لمن يسأل: لا أزمة بنزين، هناك محاولات لإفتعال أزمة وإدخال الناس في حالة هلع. لا داعي للتهافت امام المحطات. البواخر في البحر محملة بالمادة والتفريغ الإثنين او الثلاثاء على أبعد حد. محاولة بائسة من بعض التجار الجشعين "لأكل لحم" المواطنين اللبنانيين. معالي وزير الطاقة بالمرصاد!".