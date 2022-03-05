وزير الطاقة يحسم الجدل بشأن المحروقات.. هذا ما قاله لـ"لبنان24"

أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض لـ"لبنان24" إنه "لا أزمة للمحروقات والبنزين متوفر في البلد ولدى الشركات المستوردة للنفط".

وأضاف: "هناك محروقات في كل المحطات كما أن البواخر المحملة بالبنزين موجودة في البحر وستفرغ حمولتها قريباً".

ولفت إلى أنّ "ما يهمّ موردي النفط هو صدور جدول أسعار لتكون هناك زيادة على السعر الحالي".

بدورها، قالت مصادر المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24" إنّ "المتابعة قائمة ومستمرة مع وزير الطاقة وسيتخذ القرار المناسب غداً لمصلحة المواطن، والتوجه القائم هو لإصدار جدول لأسعار المحروقات صباح الإثنين، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار سعر النفط العالمي وتأثيره على السعر المعتمد للمحروقات في لبنان".