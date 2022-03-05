سرقات بالجملة في طرابلس.. اليكم ما جرى

اقدم مجهولون على سرقة كابلات كهرباء عبر الخلع والكسر من احدى المحطات في مدينة الميناء - شارع الجمارك كما تم سرقة كابلات بطول 13 متر.كما تعرضت محطة حي الزراعة في مدينة الميناء لسرقة كابلات من احدى الاعمدة في المحلة بطول 4 امتار.