لبنان

سرقات بالجملة في طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
05-03-2022 | 15:38
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اقدم مجهولون على سرقة كابلات كهرباء عبر الخلع والكسر من احدى المحطات في مدينة الميناء - شارع الجمارك كما تم سرقة كابلات بطول 13 متر.
كما تعرضت محطة حي الزراعة في مدينة الميناء لسرقة كابلات من احدى الاعمدة في المحلة بطول 4 امتار.
 
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سرقة

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