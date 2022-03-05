طفلةٌ في عكار تودّع الحياة فجأة.. ما حصل معها مُحزن جداً!

توفّيت الطفلة السورية زاهدة أحمد الخالد في المخيم 074 ببلدة عرقا - عكار، إثر مبيتها مع عائلتها في العراء نتيجة سقوط خيمتهم إثر العاصفة الأخيرة التي ضربت لبنان.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الطفلة تبلغ من العمر 20 يوماً.