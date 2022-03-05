لبنان

طفلةٌ في عكار تودّع الحياة فجأة.. ما حصل معها مُحزن جداً!

Lebanon 24
05-03-2022 | 16:03
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توفّيت الطفلة السورية زاهدة أحمد الخالد في المخيم 074 ببلدة عرقا - عكار، إثر مبيتها مع عائلتها في العراء نتيجة سقوط خيمتهم إثر العاصفة الأخيرة التي ضربت لبنان.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الطفلة تبلغ من العمر 20 يوماً. 
 
 
 
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طفلة

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