لبنان

مطلوبٌ بقبضة مكتب مكافحة المخدرات في طرابلس

Lebanon 24
05-03-2022 | 16:01
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أوقفت دورية من مكتب مكافحة مخدرات طرابلس في قوى الأمن الداخلي المدعو "ع. ح" لبناني الجنسية في مدينة الميناء - طرابلس الكورنيش البحري بالقرب من مدينة الملاهي دادو لاند.
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