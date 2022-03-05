مطلوبٌ بقبضة مكتب مكافحة المخدرات في طرابلس

أوقفت دورية من مكتب مكافحة مخدرات طرابلس في قوى الأمن الداخلي المدعو "ع. ح" لبناني الجنسية في مدينة الميناء - طرابلس الكورنيش البحري بالقرب من مدينة الملاهي دادو لاند.