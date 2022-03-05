"التفحيط بالسيارة" كشف شابين في طرابلس.. هذا ما عثر عليه الجيش بحوزتهما

أوقفت دورية من الجيش المدعو "ا.ح" ومعه "خ.ع"، بالقرب من دوار بيستاشيو في مدينة الميناء - طرابلس، وذلك لقيامهما بـ"التفحيط بالسيارة" أمام الدورية المذكورة.



ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد عُثر داخل السيارة على كمية من الحشيش، واقتيد على اثرها الموقوفان الى التحقيق، في حين تمّت مصادرة المضبوطات التي كانت بحوزتهما.