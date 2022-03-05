الجيش: خرق بحري معاد مقابل رأس الناقورة

"بتاريخ 5/3/2022 الساعة 4.52، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 464 متراً ولمدة 10 دقائق.وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".