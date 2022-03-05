سلسلة اجتماعات واتصالات لميقاتي بشأن موضوع اللبنانيين والطلاب في اوكرانيا

يتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عبر سلسلة اجتماعات واتصالات موضوع اللبنانيين والطلاب الموجودين في اوكرانيا والذين عبر قسم منهم الى بولونيا ورومانيا.



لمتابعة عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين. وفي هذا السياق يغادر الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، محمد خير، قبل ظهر اليوم إلى بولندا، بناءً على قرار رئيس الحكومةلمتابعة عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين.

وستصل دفعة ثالثة من اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا إلى لبنان صباح اليوم وتشمل هذه الدفعة 90 شخصاً غادروا الليلة الماضية العاصمة الرومانية بوخارست.

وأعلن وزير التربية، عباس الحلبي" ان موضوع الطلاب اللبنانيين العائدين من أوكرانيا سيكون محور إجتماع تربوي في الوزارة عدا ، كما سيتم عرضه على مجلس التعليم العالي في ما يتعلق بطلبة الجامعات، بغية جمع المعطيات المتعلقة بكل منهم بحسب مستويات التعليم والاختصاصات، تمهيدا لإيجاد سبل متابعة تحصيلهم العلمي وعرض الأمر على مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة لاتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ عامهم الدراسي".