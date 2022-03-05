"الامن الغذائي" محور اجتماعات حكومية وتدابير صارمة لمنع الاحتكار ورفع الاسعار

يشكل " ملف الامن الغذائي» محور اهتمام الحكومة مع بداية الاسبوع بعد تأكيد مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اولوية معالجة هذا الموضوع الذي يشكل تحديا اضافيا للتحديات التي يواجهها لبنان.

وكتبت"الديار": ترخي تداعيات الحرب في اوكرانيا بظلالها على المشهد الدولي ومنها لبنان الذي يشهد منذ ايام موجة جديدة من الفوضى والفلتان في الاسواق تتجاوز اثار ونتائج هذه الحرب حيث عادت اسعار المواد الغذائية الى الارتفاع بشكل جنوني وارتفعت الشكاوى من لجوء التجار والشركات الى التخزين والاحتكار بشكل جنوني.

وكشف مصدر مقرب من الرئيس ميقاتي لـ «الديار» عن ان رئيس الحكومة سيرأس سلسلة اجتماعات مطلع الاسبوع المقبل تهدف اولا الى ضبط السوق وحماية الامن الغذائي من خلال خطوات عملية سريعة على غير صعيد.