لبنان

مساع لترشيح ميقاتي والسنيورة؟

Lebanon 24
05-03-2022 | 23:53
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ذكرت "الانباء" الكويتية أن آخر المحاولات المطروحة انتخابيا ان يترشح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس والرئيس فؤاد السنيورة في بيروت لشد الاهتمام وجذب الناخبين، وإلا فلا يترشح أحد منهما، والاكتفاء بدعم من تؤهلهم ظروفهم السياسية والاجتماعية لرفع الصوت في مجلس النواب.والمفروض وفق معلومات «الأنباء» ان يتبلور الموقف في 10 الجاري، قبل خمسة أيام من إغلاق باب الترشيحات، وبعد يوم أو يومين من عودة عضو محكمة العدل الدولية نواف سلام إلى بيروت، حيث سيجري جولة استشارات جديدة قبل ان يحسم أمره إما ترشيحا وإما عزوفا.
 
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