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لبنان
4 قتلى وأكثر من 10 جرحى... حصيلة مرتفعة لحوادث السير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
06-03-2022
|
00:12
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط 4 قتلى و14 جريحا، في 12 حادث سير، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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حادث سير
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