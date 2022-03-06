لبنان

4 قتلى وأكثر من 10 جرحى... حصيلة مرتفعة لحوادث السير خلال 24 ساعة

Lebanon 24
06-03-2022 | 00:12
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط 4 قتلى و14 جريحا، في 12 حادث سير، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
 
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