لبنان

الامن الغذائي ملف أساسي في متابعات رئيس الحكومة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2022 | 01:00
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يعطي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاولوية في الاسبوع الطالع لمتابعة ملف الامن الغذائي لوضع المعالجات المطلوبة على سكة التنفيذ ومنع اي محاولات لاحتكار المواد الغذائية والتموينية، على غرار ما حصل في فترات سابقة.
وسيكثف رئيس الحكومة اجتماعاته الوزارية في هذا الملف، اضافة الى لقاءات سيعقدها مع اهل الاختصاص لاستمزاج ارائهم في هذا الملف الحيوي الذي يوازي باهميته سائر الملفات، لا سيما  في ما يتعلق بملف استيراد القمح ، في ضوء البلبلة التي اثارتها الاحداث في اوكرانيا على مجمل سوق القمح في العالم.

بالتوازي من المقرر ان يجتمع  رئيس الحكومة غدا مع وزير الطاقة وليد فياض وهيئة ادارة قطاع البترول. كما سيتابع مع الوزير فياض ملف خطة الكهرباء، في ضوء الملاحظات التي يبديها رئيس الحكومة ويطلب ادراجها على الخطة قبل عرضها مجددا على مجلس الوزراء.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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