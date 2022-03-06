لبنان

لائحة "التيار والحزب" في زحلة تتوسع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2022 | 01:30
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يبدو ان حزب الله يعمل بشكل جدي على تعزيز واقعه الانتخابي في دائرة زحلة على اعتبار ان هناك امكانية جدية لتحسين عدد المقاعد التي سيفوز بها مع حلفائه في الدائرة بسبب لعبة الحواصل والكسور التي سيكون لها دور اساسي في تحديد الفائزين.
وتقول مصادر مطلعة ان الحزب يخوض مفاوضات جدية مع كل من رئيس الكتلة الشعبية ميريام سكاف وآل فتوش، لكن على الارجح ان الدخان الابيض تصاعد من المفاوضات مع آل فتوش الذين سيكون لديهم مرشح على لائحة "تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله" في زحلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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