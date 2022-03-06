لبنان

علوش الأول... ولن يكون الأخير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2022 | 02:15
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إعتبر بعض الذين عارضوا قرار رئيس تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي وعدم الترشّح للإنتخابات أن إستقالة نائب رئيس "التيار الأزرق" الدكتور مصطفى علوش من "التيار" مقدّمة لإستقالات سستوالى، خصوصًا بالنسبة إلى الذين ينوون الترّشح للإنتخابات النيابية، وعلى وجه التحديد أولئك الذين لديهم حيثية شعبية وعائلية ومناطقية، ولا يرون أنه من المناسب في الظروف الراهنة ترك الساحة السياسية لبعض الطارئين والمستفيدين من غياب تيار "المستقبل" عنها. 
ويتوّقع هؤلاء أن تكرّ سبحة الإستقالات في الأيام المقبلة ما لم تُتخذ بعض الخطوات التي يمكن أن يفرضها تسارع الأحداث على الساحتين السياسية والإنتخابية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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