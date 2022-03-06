لبنان

القوات عاتبته فصحح "الخطأ" في معراب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2022 | 01:45
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أوصلت قيادة " القوات اللبنانية" رسالة عتب الى النائب  زياد الحواط على الطريقة التي أعلن  فيها ترشحه من دون تنسيقٍ مسبق معها، رغم انه اكد في كلمته "تجديد تحالفه مع حزب القوات اللبنانية، من اجل مصلحة لبنان".
ووفق  مصادر مطلعة فان الحواط الذي اعلن اعادة ترشحه في احتفال شعبي في دارة والديه في جبيل، تلقف "العتب القواتي" وصوّب" الخطأ" في لقاء نظم في معراب، افاض خلاله بشرح الثوابت التي دفعته الى التحالف  مع "القوات اللبنانية" موجها التحية الى قائد القوات قائلا"ليس بالصدفة اعتقال سمير جعجع وحده بينما كثر من الاحزاب كانت خطاباتهم متشابهة ولكن لم يكن مصيرهم "الزنزانة" وذلك لأنه الوحيد الذي يستطيع مواجهتهم ويخافون منه، وهذا سبب الحرب التي تشن على "القوات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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