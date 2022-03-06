"التيار " يريد المقعد الماروني

أفاد مطلعون" أن التيار الوطني الحر سيقوم بترشيح كل من النائب اسعد درغام عن المقعد الارثوذكسي والقيادي جيمي جبور عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الاولى - عكار".

ووفق المطلعين" فان "التيار" سيخوض معركة اساسية للفوز بالمقعد الماروني ، في حين سيكون المقعد الارثوذكسي من حصته في حال استطاع الفوز بمقعدين في الدائرة.