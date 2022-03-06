المدارس... "الفريش دولار" حتما

مع استمرار الأزمة الاقتصادية ونتائجها المباشرة على سعر الصرف، يتجه بعض المدارس الخاصة في لبنان الى تعديل الأقساط وتحويل جزء منها (لا يقل عن الـ30%) الى "الفريش دولار" حصرا.

وبالفعل فقد بدأ بعض هذه المدارس فرض مبلغ 40 دولارا شهريا على الاهالي تحت مسميات مختلفة، وكمقدمة لما ستكون عليه الأقساط في السنة الدراسية المقبلة.