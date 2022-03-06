لبنان

منخفض جوي يستمر لعدة أيام... هكذا سيكون طقس الاسبوع المقبل!

Lebanon 24
06-03-2022 | 02:26
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يسيطر حالياً طقس متقلب بين الصحو واحتمال زخات مطر محلي وخفيف على لبنان ويستمر لغاية الثلاثاء مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح شرقية اليوم لتتدنى غدا الاثنين، يليه منخفض جوي منتصف الاسبوع يستمر لعدة ايام وقد يتحول مثلج لاحقاً.

تفاصيل طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة: ساحلاً بين ١٤ و٢٢ درجة، بقاعا بين ٥ و١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و١٥ درجة
٢- الجو: غائم جزئياً الى غائم مع احتمال زخات مطر موحل، غبار في الجو
٣- الرياح: شرقية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٥ ٪
- الضغط الجوي ١٠٠٦ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس مستقر نسبياً غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ محلي فيما تنخفض درجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١١ و١٨ درجة، وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.
 
الثلاثاء: طقس مستقر نهارا غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط امطار محلية ليلاً فيما الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.
المصدر: ال بي سي
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