لبنان

انطلاق الانتخابات التمهيدية لنقابة مهندسي طرابلس

Lebanon 24
06-03-2022 | 03:38
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انطلقت عملية الإنتخابات التمهيدية في نقابة المهندسين في طرابلس لاربعة فروع وهم المدني والمعماري والموظفين والمتعهدين لاختيار خمسة اعضاء لكل فرع بدلا عن الذين شغرت مراكزهم وفقا لأنظمة النقابة.
 
وفاز بالتزكية عن فرع الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام والخاص بسبب انسحاب سائر المرشحين المنافسين كل من: ابراهيم نحال - علي هرموش - نسرين الايوبي - وسيم صادر - وسيم منقارة.
 
كما فاز بالتزكية ايضا عن فرع المتعهدين والزراعيين وأصحاب المصالح الأخرى بسبب انسحاب المرشحين المنافسين ايضا في هذا الفرع كل من : انطوان الخواجة - روبير يمين - سلطان نعيم - محمد عدويه - مرسي المصري.
 
فيما يتنافس على فرعي المدني والمعماري في انتخابات اليوم عشرة مرشحين لملء خمسة اعضاء لكل فرع، ويتاهل الفائزون للمنافسة لاحقا في انتخابات 27 اذار  الحالي لدخول مهندس واحد عن كل فرع مدني ومعماري وموظفين ومتعهدين الى مجلس النقابة التي يراسه النقيب بهاء حرب.
 
إشارة الى ان صناديق الاقتراع تقفل عند الرابعة عصرا، لبدء فرز الاصوات، ويشارك في هذه الإنتخابات التي تجري في مقر النقابة بطرابلس 4334 مهندسا سددوا إشتراكاتهم ويحق لهم الاقتراع من اصل 12234 منتسبا الى النقابة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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