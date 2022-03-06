دندن: لبنان أوّل بلد أورو- متوسطي في الشرق الأوسط ينضم إلى هذه الاتفاقية التابعة لمجلس أوروبا

أطلقت وزارة السياحة اللبنانية والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت "منتدى الثقافات حول السياحة الثقافية في لبنان"، باحتفال أقيم في الجناح اللبناني - إكسبو 2020 في إمارة دبي بتاريخ الجمعة 4/3/2022، برعاية وزير السياحة المهندس وليد نصار، الذي كلّف السفير اللبناني في دولة الإمارات فؤاد دندن بتمثيله بعد تعذّر حضوره بسبب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، حيث تأتي المناسبة بعد انضمام لبنان إلى الاتفاقية الجزئية الموسعة ضمن المسارات الثقافية لمجلس أوروبا، بالاشتراك مع شركائنا الدوليين والدول الأعضاء في المعهد الأوروبي للمسارات الثقافية التابع لمجلس أوروبا.شارك في المناسبة التي تمتدّ من الجمعة في 4 آذار ولغاية الأحد في 6 آذار (على أن يبقى المعرض لغاية الجمعة في 11 آذار الحالي)، إلى جانب السفير دندن ممثلاً الوزير نصّار، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية د. ميشال معوض، المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للمسارات الثقافية د. ستيفانو دومينيوني ممثلاً بمدير LAU-LCF ومستشار وزارة السياحة اللبنانية لشؤون الإتفاقيات السياحية الدولية والرئيس الفخري لاتحاد طريق الفينيقيين د. رشيد شمعون ورئيس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي سفيان صالح، حيث انطلقت خلاله مبادرة سمارت وايز لبنان عبر اتحاد طريق الفينيقيين وفي إطار المسار الفينيقي "روتا دي فينيتشي"، بحضور عدد من الفعاليات وأبناء الجالية اللبنانية.وخلال كلمات ألقيت لعريفتي الاحتفال نانسي زكريا أوهانسيان وأمل دمشقي، ود. ميشال معوّض ود. رشيد شمعون وسفيان صالح، شدّدوا فيها على تعزيز المهمة المشتركة بين وزارة السياحة اللبنانية والجامعة اللبنانية الأمريكية لنشر المعرفة حول تاريخ لبنان، حيث سيسعى المنتدى إلى الحفاظ على الحوار بين الثقافات في لبنان والتواصل مع اتحاد المدن الأورو-متوسطية لتعزيز صناعة السياحة الثقافية اللبنانية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، كما يتركز التعاون مع منظمات السياحة الدولية على الحفاظ على تطويرنا المؤسسي لخارطة طريق السياحة الثقافية للبنان بما يتماشى مع خطة عمل الوزارة والاستراتيجيات التي طورها اتحاد طريق الفينيقيين في إطار المعهد الأوروبي للمسارات الثقافية التابع لمجلس أوروبا.وألقى السفير اللبناني كلمة وزير السياحة نصّار، وقال فيها: "بدأ تعاوننا مع الجامعة اللبنانية الأميريية بمناسبة إطلاق الوزارة لـ "الرزمة السياحية الشتوية 2021-2022" في السراي الكبير في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ضمن خطة عمل الوزارة التي تشمل رؤيتنا وتطلعاتنا للواقع السياحي في لبنان هذه الخطة التي تشمل أنشطة على المدى القصير والمتوسط والطويل".وأضاف: "تسلط خريطة طريق خطة العمل الضوء على إعادة تفعيل الإتفاقيات مع شبكة من منظمات السياحة الوطنية والدولية، وتحديداً منظمة السياحة العالمية (UNWTO) والمعهد الأوروبي للمسارات الثقافية التابع لمجلس أوروبا وطريق الفينيقين".وتابع: "أعربنا علنًا عن اهتمامنا بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. وبالتالي عيّنا الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية، الدكتور رشيد شمعون – وهو الرئيس الفخري لاتحاد طريق الفينيقيين – كمستشارنا للشؤون الدولية لتمثيل لبنان لدى وكالة حماية البيئة في المعهد الأوروبي للمسارات الثقافية التابع لمجلس أوروبا. وقد اتخذت الجامعة اللبنانية الأميركية إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه بدعم من رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور ميشال معوض".وأردف قائلاً: "اليوم، يسعدني أن أرحب بكم جميعًا للاحتفال بـ "لبنان" وبموقعه الجديد، كالدولة العضو الـ 36 في لاتفاقية الجزئية الموسعة للطرق الثقافيّة، من أجل المسارات الثقافية وهو أول بلد أورو-متوسطي في الشرق الأوسط ينضم إلى هذه الاتفاقية التابعة لمجلس أوروبا. ويركز تعاوننا مع منظمات السياحة الدولية على الحفاظ على تطويرنا المؤسسي لخارطة طريق السياحة الثقافية للبنان بما يتماشى مع خطة عمل الوزارة والاستراتيجيات التي طورها اتحاد طريق الفينيقيين".وقال: "تتوقّع خطة العمل هذه 9 خطوط استراتيجية للتدخلات التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تُعاد النظر في هذه التوقعات في الجمعية الدولية السنوية ويُعاد تشكيلها وتعديلها إذا لزم الأمر ثمّ تنفذ مع العمل على تطوير مواضيع وإجراءات استراتيجية وفقًا للتغييرات التي تحدث داخل المسارات والطرق الثقافية لمجلس أوروبا وخارجها.1. التنسيق والتنظيم الداخلي2. الأنشطة الخارجية والدولية3. تعزيز التراث وتمتين الأصول4. إدارة برامج الرحلات وتحديثها5. الاستدامة6. الجودة والاهتمام بالمسافر7. البحث8. التربية والتعليم حول مواضيع التراث9. التواصل والنشر".وختم بالقول: "نتوجّه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ودولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ولمجلس الوزراء اللبناني على موافقتهم ودعمهم لانضمام لبنان إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية. كما نشكر رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الدكتور ميشال معوض والدكتور رشيد شمعون وخريجي الجامعة اللبنانية الأمريكية فرع دبي ونشكر الدكتور ستيفانو دومينيوني المدير التنفيذي للاتفاقية الجزئية الموسعة للطرق الثقافية في مجلس أوروبا على دعمهم المستمر، وبالإضافة إلى ارتباطنا الثقافي المؤسسي مع المعهد الأوروبي للمسارات الثقافية التابع لمجلس أوروبا واتحاد طرق الفينيقيين، سنعمل على تنشيط ارتباطنا مع طريق شجرة الزيتون وطريق النبيذ وطريق الفتح الأندلسي على المسار الأموي".وأقيم حفل ضيافة من المنتجات اللبنانية والنبيذ اللبناني في نهاية الإحتفال.