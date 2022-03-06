لبنان

تمويل اقتراع المغتربين في لجنة المال غدا

Lebanon 24
06-03-2022 | 03:46
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 دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الاثنين، لدرس واقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 8813  الرامي إلى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)، وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022.
 
ويعتبر هذا البند اساسيا لتأمين التمويل اللازم لاجراء الانتخابات النيابية في الخارج واقتراع المغتربين اللبنانيين الذين تسجلوا للمشاركة في هذا الاستحقاق.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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