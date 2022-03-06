أمرٌ قد يطيحُ بالانتخابات.. ما هو؟

أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنّ "لبنان يُجري اتصالات دولية لمعالجة موضوع الامن الغذائي"، مشيراً الى أن "الأفق ليس مسدوداً".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت الحلبي إلى أن هناك انكماشاً عالمياً في التصدير في العديد من الدول خشية من تطور الحرب في اوكرانيا وتفاقم تداعياتها.