أمرٌ قد يطيحُ بالانتخابات.. ما هو؟

أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنّ "لبنان يُجري اتصالات دولية لمعالجة موضوع الامن الغذائي"، مشيراً الى أن "الأفق ليس مسدوداً".
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت الحلبي إلى أن هناك انكماشاً عالمياً في التصدير في العديد من الدول خشية من تطور الحرب في اوكرانيا وتفاقم تداعياتها.
وعلى صعيد الانتخابات النيابية، لفت الحلبي إلى أنّ طرح موضوع الميغاسنتر عشية اقفال باب الترشيحات، من شأنه أن يفتح باب الطعون بالعملية الانتخابية، وبالتالي الى الاطاحة بالاستحقاق الانتخابي، وأضاف: "نستبعدُ انجاز الميغاسنتر في انتخابات 15 أيار المُقبل".