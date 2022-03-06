لبنان

بشأن المواد الغذائيّة في لبنان.. هذا ما ستفعله وزارة الزراعة

Lebanon 24
06-03-2022 | 04:10
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أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنّ الوزارة ستعمل على منع تصدير المواد الغذائيّة وغيرها، في محاولة لمنع تفاقم الأزمة مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أكّد الحاج حسن أنه "أول الداعمين لقرار زراعة القمح الطري في لبنان لتأمين القوت اليومي للبنانيين".
 
وعن الشأن الحكومي، أوضح الحاج حسن أنّ "العمل لثنائي حزب الله – حركة أمل في الحكومة ليس معطلاً، بل هو مصوب وموجهٌ عندما تدعو الحاجة".
 
وشدّد وزير الزراعة على أنّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي يسير بشكل سريع، أملاً في ان يتم الاتفاق قبل الانتخابات النيابية المقبلة ليتبرهن للجهات المانحة مدى جدية لبنان. 
وعن بيان وزارة الخارجية حول الازمة الاوكرانية – الروسية، أوضح الحاج حسن ان مواقف كهذه يجب ان تناقش في مجلس الوزراء، واضاف: "من حقنا الاعتراض".
 
 
 
 
 
 

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