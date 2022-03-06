لبنان

طبيب أسنان لبناني يفوز بجائزة أميركية

Lebanon 24
06-03-2022 | 04:21
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فاز الأستاذ الأكاديمي في كلية طب الأسنان في جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية اللبناني علي جهاد علي الحاج خليل عبدالله، (B.D.S. D.Sc.D.) ابن الخيام، بجائزة ستانفورد للاكتشافات الجديدة المقدمة من جمعية أطباء الأسنان الأميركيين للعام 2022، إذ فاز بحثه الأكاديمي عن استخدام بوليمرات الأسنان بمساعدة (computer-aided manufacturing) في تصميم أجزاء من الأطراف الاصطناعية، باستخدام معيار اختبار التشغيل الآلي الذي تم تقديمه أخيرا لاختبار المواد الخزفية CAD / CAM المستخدمة في طب الأسنان.
 
وقام عبدالله بالتحقيق في التشغيل الآلي والأداء الميكانيكي لبوليمرات الأسنان عالية القوة CAD / CAM لتقييم جدوى استخدامها كمواد هيكلية للأطراف الاصطناعية الثابتة.
 
وهذه الجائزة تقدمها الجمعية مرة واحدة في السنة لأفضل بحث في الولايات المتحدة الأميركية والذي يقدم تقنية جديدة في عالم طب الأسنان تفيد البشرية وتفتح أبوابا جديدة في التقدم العلمي لهذا القطاع.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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