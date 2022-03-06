لبنان

قبلان: أزمة أوكرانيا خطيرة جدا وأي خطأ بمسار الحرب قد يؤدي إلى كارثة عالمية

Lebanon 24
06-03-2022 | 04:31
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رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنه "لا شك أن أزمة أوكرانيا خطيرة جدا وأي خطأ بمسار الحرب قد يؤدي إلى كارثة عالمية، لذلك كنا أول من طالب الحكومة اللبنانية بخاصة وزارة الاقتصاد باستباق العواقب الوخيمة نتيجة الأزمة الأوكرانية فلم تفعل، واليوم كارثة القمح والحبوب والزيت والنفط تدق أبوابنا، والمواطن مجددا ضحية حيتان الأسواق وذئاب محتكريها، وتأمين بديل أوكرانيا تأخر جدا، ووزارة الاقتصاد أول الأموات وحاكم المركزي يتصرف وكأنه في عالم آخر. ولأنه لا سلطة فاعلة لذلك البلد الآن بقبضة دولة التجار ولصوص الأسواق". 
 
وقال متوجها الى الحكومة: "أدركوا الناس: فلا كهرباء ولا وماء ولا اعتمادات ولا سياسات إنقاذ ولا رعاية اجتماعية وصحية ولا وجود للدولة على الأرض وسط كارثة أسعار واحتكار وإفلاس وفقر ويأس وبؤس ومافيات مطبقة على الأرض، ما يعني أن الجحيم المعيشي صورة طبق الأصل عن الجحيم السياسي، ولا حياة لمن تنادي".
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