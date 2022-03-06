لبنان

أمن الدولة يجول في الكورة... هذا ما فعله بالمحطات المغلقة

Lebanon 24
06-03-2022 | 04:40
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 جال مكتب أمن الدولة في قضاء الكورة على محطات الوقود في المنطقة، للتأكد من توافر مادة البنزين فيها، ضمن خطة منع الاحتكار. وتم فتح المحطات المغلقة.
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