نائب "حزب الله" يتحدّث عن حراك "إسرائيلي" بشأن الانتخابات.. هذا ما كشفه

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي أننا "مقبلون على الانتخابات النيابية في ظل سعي الأميركي والإسرائيلي لخفض أعداد الناخبين لاختراق لوائح المقاومة، وبالتالي الحديث عن تراجعها شعبيا".وخلال اللقاء السياسي الذي نظمه "حزب الله" في أجواء ذكرى المبعث النبوي الشريف في حسينية حي التل في الهرمل، قال الموسوي: "إن هؤلاء لم يقرأوا المعادلة جيدا، فهم جربوا القتل والحصار ويريدون ان يأخذوا في الانتخابات ما لم يأخذوه من اي شيء آخر، لكننا لن نسمح لهم ان يفرضوا على ناسنا ما يريدون".