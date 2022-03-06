تحضّروا واستعدوا.. الأمطار عائدة إلى لبنان في هذا الموعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غداً الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء ويعود فيتأثر نهار الاربعاء بمنخفض جوي متوسط الفعالية حيث يتحول الطقس الى طقس متقلب وماطر ويستمر تأثيره حتى الجمعة. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر اذار بين 13 و 22 درجة مئوية).



- الطقس المتوقع في لبنان:

غائم صباحا مع احتمال تساقط امطار في المناطق الداخلية والشمالية يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة و رياح ناشطة (50 كم/س) محملة بالغبار.



الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

الثلاثاء:

غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال والداخل مع استمرار تشكل الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: