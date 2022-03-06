دوريات "أمن الدولة" تنتشرُ في صيدا.. ماذا يحصل؟

نفذت عناصر من مديرية أمن الدولة في الجنوب دوريات على محطات الوقود في مدينة صيدا وضواحيها وصولاً الى شرقها، واجبرت المحطات التي اقفلت منذ ليل امس ولا سيما تلك التي لديها مخزون من البنزين على فتح ابوابها امام المواطنين وبيع مخزونها.وكانت المدينة شهدت ليل امس زحمة وعودة مشاهد طوابير السيارات على مداخل محطات الوقود على وقع الحديث عن ازمة محروقات ونفاد المخزون تأثراً بالوضع العالمي وانعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية.